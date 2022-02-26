В МИД РФ призвали НАТО к ответу за свои поступки

Страны НАТО должны ответить за свои поступки перед тем, как призывать Россию к ответу за проведение специальной военной операции по демилитаризации на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА «Новости».

В частности, Захарова отметила, что странам альянса следует ответить за свои «военные авантюры» и бездействие в побуждении властей Украины к мирному урегулированию проблемы Донбасса.

Она также указала на то, что представители альянса проявляют лицемерие, когда заявляют, что «фундамент мира на европейском континенте по существу разрушен».

«Чьими же руками это сделано? Не страны ли НАТО молчаливо наблюдали, как США разваливали Договор о ПРО? Они стояли в стороне, когда Вашингтон в одностороннем порядке вышел из ДРСМД», — подчеркнула она.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации в Донбассе в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее Захарова высказалась о решении Совета Европы (СЕ) приостановить полномочия России в организации.