В офисе президента Украины объяснили отказ Киева вести переговоры

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев отказался от переговоров с Россией, так как счел неприемлемыми условия переговоров, сообщает РИА «Новости».

«Только что мне стало известно, что Украина отказалась от переговоров. Потому что условия, которые переделала через посредников российская сторона, нас не удовлетворяют. Это была попытка принудить нас к капитуляции. Мы передали им сигнал, что условия возможного мирного договора возможны на условиях Киева, а не Москвы», — сказал он.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации в Донбассе в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

В ночь на 26 февраля пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что Владимир Зеленский готов к переговорам о прекращении огня и заключении мира. Днем того же дня советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что Киев отказался вести переговоры с Москвой.