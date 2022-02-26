Госсекретарь США Блинкен обратился к россиянам на русском языке

Госсекретарь США Энтони Блинкен обратился к россиянам на русском языке в связи с военной операцией на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Twitter политика.

«Народу России: вы заслуживаете того, чтобы жить в мире и достоинстве, как и украинцы. Как и все люди где бы то ни было. Никто не стремится поставить это под угрозу. Вы не заслуживаете бессмысленной войны со своими соседями, друзьями и близкими в Украине. Как и вы, народ Украины заслуживает жить в условиях мира», — написал он.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на территории Украины.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.