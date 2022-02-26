Эрдоган пригласил Путина в Турцию для обсуждения ситуации вокруг Украины

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что пригласил российского коллегу Владимира Путина в Турцию для обсуждения военной операции на Украине. Об этом сообщает телеканал TGRT Haber.

«В телефонном разговоре с господином Путиным я пригласил его в Турцию для нормализации ситуации», — сказал он.

Ранее Эрдоган заявил, что Анкара поддерживает борьбу Украины по защите территориальной целостности. Эрдоган подчеркнул, что Турция поддерживает борьбу Украины по защите территориальной целостности, о чем он сообщил в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским 24 февраля.

Он призвал Россию и Украину решить все противоречия путем диалога в рамках Минских соглашений, однако отметил, что считает неприемлемым действия России по отношению к Украине. Эрдоган также назвал противоречащим международному праву решение РФ по спецоперации в Донбассе.