Самолету Володина запретили пролет над Швецией и Финляндией

Швеция и Финляндия запретили пролет самолета Ил-96, на борту которого находился спикер Государственной думы Вячеслав Володин. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, инцидент произошел в пятницу, 25 февраля. Российская делегация возвращалась на родину после официального визита на Кубу и в Никарагуа. Борт должен был приземлиться в столичном аэропорту «Внуково-2» в 17.30 мск, однако посадка была осуществлена с задержкой в 44 минуты, при этом во время полета воздушное судно несколько раз меняло курс.

Один из членов делегации сообщил ТАСС, что «власти Швеции и Финляндии закрыли свое воздушное пространство для российского спецборта». В пресс-службе Государственной думы данную информацию подтвердили.

Ранее сообщалось, что Болгария, Польша и Чехия оповестили авиакомпании России о закрытии своего воздушного пространства. В ответ Россия также закрыла свое воздушное пространство для самолетов этих стран.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.