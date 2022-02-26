Латвия закроет воздушное пространство страны для авиакомпаний РФ

Латвия планирует в скором времени закрыть воздушное пространство республики для самолетов российских авиакомпаний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра юстиции страны Яниса Борданса.

«Будьте уверены, воздушное пространство для российских рейсов будет закрыто», — подчеркнул Борданс.

Точных сроков, когда закроется воздушное пространство для авиалайнеров РФ, пока нет.

Также известно, что Эстония закрывает воздушное пространство для самолетов России.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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