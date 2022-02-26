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Депутат Вассерман считает, что Зеленский уверен в отсутствии шансов на принятие Украины в ЕС

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Депутат Госдумы, журналист Анатолий Вассерман в беседе с «Газетой.Ru» назвал требование Владимира Зеленского незамедлительно принять Украину в Евросоюз спектаклем, потому что сам Зеленский «догадывается об отсутствии таких перспектив».

«В отличие от НАТО, ЕС не интересуется территориальными конфликтами своих членов, потому что он — не военная организация. Соответственно, теоретически, наверное, могли бы принять Украину в Европейский Союз. Если бы хотели. А ее совершенно точно там никто никогда не хотел и не хочет», — сказал Вассерман.

Журналист напомнил, что именно вопрос об ассоциации Украины с ЕС, а точнее текст Соглашения, стал толчком к известным событиям 2014 года.

«Террористический государственный переворот 22 февраля 2014 года случился на Украине, помимо прочего, потому что в ноябре 2013 года сперва глава правительства Азаров, а потом с его подачи президент Янукович наконец-то прочли текст Соглашения об ассоциации с ЕС. До того несколько лет вся пропаганда на Украине одностайно кричала, что это соглашение дает гражданам Украины все права члена ЕС, но не дает им никаких обязанностей. Но оказалось все наоборот. Обязанностей навалом, а прав ровно никаких. Естественно, они отказались подписывать соглашение в таком виде. И тогда ЕС организовал массовую истерику, которая плавно переросла в массовый террор. Так вот. Если бы европейцы хотели, чтобы Украина была в ЕС, то предложили бы совершенно другое соглашение», — пояснил политик.

Вассерман уверен, что и сам Зеленский, предъявляя требования о вступлении в ЕС, прекрасно осознает отсутствие каких либо перспектив на это.

«Не знаю, вменяем ли в данный момент президент Зеленский. Но если он вменяем, то, очевидно, этот спектакль он устроил из-за того, что прекрасно понимает: в НАТО народ Украины точно никогда не хотел. Если бы хотел, то давно бы устроили референдум. А вот в то, что в европейской кормушке все медом намазано, еще кто-то может поверить. Зеленский надеется, что ВСУ еще несколько часов, а то и дней, продержатся, и он со своими подельниками успеет найти, куда сбежать. Хотя США заявили, что готовы его принять у себя, но я подозреваю, что это чисто рекламное заявление. Если его и примут, то только в обмен на какие-то вещи, даже для него неприемлемые. Поэтому я совершенно уверен в том, что в ЕС Украину не впустят. И практически уверен, что даже Зеленский об этом догадывается», — констатировал Вассерман.

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 26 февраля, написал в своем Twitter-аккаунте, что настал момент, чтобы раз и навсегда закрыть давнюю дискуссию и принять решение о членстве Украины в Европейском союзе.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

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