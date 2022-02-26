Медведев сообщил, что у него и членов семьи нет иностранных счетов и имущества за рубежом

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что ни у него, ни родных, не было и нет иностранных счетов. Об этом сообщается в Facebook-профиле Медведева.

Медведев отреагировал на санкции, вводимые Западом и другими странами.

«Кстати, для справки. Ни я, ни члены моей семьи не имели и не имеют ни иностранных счетов, ни какого-либо имущества за рубежом», — обратил внимание заместитель председателя Совета безопасности РФ.

Также Медведев назвал санкции против России признаком «политической импотенции».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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Ранее Евросоюз запретил инвестировать в Россию.