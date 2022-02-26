В Госдепе США заявили, что поддержат решение Украины о нейтральном статусе

Заместитель главы Госдепартамента США Уэнди Шерман заявила, что страна поддержит решения, которые примет Украина, в том числе о возможном нейтральном статусе. Об этом она сообщила газете «Коммерсант».

«Мы с самого начала этого кризиса говорили, что не будем делать ничего с Украиной без Украины. Мы не будем ничего делать с Европой без Европы. И с НАТО без НАТО. Так что выбор за народом Украины. Мы поддерживаем те решения, которые они приняли», — сказала она.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе очередного обращения к народу заявил, что он готов обсуждать с Россией нейтральный статус Украины.

Кремль обратил внимание на заявления украинских властей о готовности Киева к переговорам с Москвой о нейтральном статусе Украины, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он добавил, что на данный момент не может ничего сказать о контактах российского президента Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским.