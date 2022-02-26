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Зеленский заявил, что настало время принять решение о членстве Украины в Евросоюзе

Зеленский призвал главу Евросовета Мишеля принять решение о членстве Украины в ЕС

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что настало время принять решение о членстве его страны в Европейском союзе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аккаунт украинского лидера в Twitter.

«Настал решающий момент, чтобы раз и навсегда закрыть многолетнюю дискуссию и принять решение о членстве Украины в ЕС. Обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем дальнейшую действенную помощь», — написал Зеленский.

В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки к Конституции Украины, закрепляющие стратегический курс страны на вступление в ЕС и НАТО.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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