В Совфеде заявили, что санкции против руководства РФ не приведут к разрыву отношений с ЕС

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что санкции стран Запада в отношении высшего руководства Российской Федерации не приведут к разрыву отношений с Европейским союзом и Великобританией. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, отношения с Брюсселем и Лондоном будут продолжаться в интересах Москвы и международного мира и безопасности.
Также Клишас заявил, что санкционный инструментарий Запада исчерпан.
Ранее Соединенные Штаты ввели санкции в отношении президента России Владимира Путина, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, а также министра обороны РФ Сергея Шойгу, а также других членов Совета безопасности России.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.