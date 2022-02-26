Постпред Китая при ООН назвал законными обеспокоенности России в сфере безопасности

Постоянный представитель Китая при Организации объединенных наций Чжан Цзюнь заявил, что обеспокоенности России в сфере безопасности являются легитимными, передает РИА «Новости».
Он отметил, что украинская проблема возникла не сегодня, а ситуация вокруг Украины обострялась в течение длительного времени из-за ряда факторов.
Цзюнь подчеркнул, что Пекин поддерживает идею всеобъемлющей концепции безопасности.
«Мы верим, что безопасность одной страны не может обеспечиваться за счет подрыва безопасности других стран», — сказал постпред Китая.
Он призвал других членов ООН уделить внимание беспокойствам России, возникшим в результате стремительного расширения НАТО на восток.
Цзюнь добавил, что для окончательного решения украинского вопроса необходимо отказаться от менталитета «холодной войны» и уважать обоснованные обеспокоенности всех стран в сфере безопасности.
Ранее сообщалось, что Россия наложила вето на проект резолюции Совбеза ООН с призывом немедленно прекратить операцию по демилитаризации Украины.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.