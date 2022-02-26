Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Ледяхов не считает фактор Тедеско плюсом ни для россиян, ни для «Лейпцига» 08:31
Силы ПВО ДНР перехватили две ракеты 08:28
Милонов о возможном недопуске российских лыжников: Норвегия хочет поблажек, боится 08:21
Молдавия приняла около 25 тысяч беженцев с Украины 08:17
Украинские СМИ сообщили о перестрелке в Киеве у военной части Генштаба 08:12
Грицюк рассказал, какое влияние на команду имела сдержанность Жамнова 08:07
ЕС запретил инвестировать в Россию 08:05
ЕС ввел запрет на продажу самолетов российским авиакомпаниям 07:55
Аналитик оценил вероятность отключения России от глобального интернета 07:52
Экс-игрок ЦСКА — о матче со «Спартаком»: он точно будет «от... 07:50

Постпред Китая при ООН назвал законными обеспокоенности России в сфере безопасности

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Carlo Allegri/Reuters

Постоянный представитель Китая при Организации объединенных наций Чжан Цзюнь заявил, что обеспокоенности России в сфере безопасности являются легитимными, передает РИА «Новости».

Он отметил, что украинская проблема возникла не сегодня, а ситуация вокруг Украины обострялась в течение длительного времени из-за ряда факторов.

Цзюнь подчеркнул, что Пекин поддерживает идею всеобъемлющей концепции безопасности.

«Мы верим, что безопасность одной страны не может обеспечиваться за счет подрыва безопасности других стран», — сказал постпред Китая.

Он призвал других членов ООН уделить внимание беспокойствам России, возникшим в результате стремительного расширения НАТО на восток.

Цзюнь добавил, что для окончательного решения украинского вопроса необходимо отказаться от менталитета «холодной войны» и уважать обоснованные обеспокоенности всех стран в сфере безопасности.

Ранее сообщалось, что Россия наложила вето на проект резолюции Совбеза ООН с призывом немедленно прекратить операцию по демилитаризации Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть