Постпред Китая при ООН назвал законными обеспокоенности России в сфере безопасности

Постоянный представитель Китая при Организации объединенных наций Чжан Цзюнь заявил, что обеспокоенности России в сфере безопасности являются легитимными, передает РИА «Новости».

Он отметил, что украинская проблема возникла не сегодня, а ситуация вокруг Украины обострялась в течение длительного времени из-за ряда факторов.

Цзюнь подчеркнул, что Пекин поддерживает идею всеобъемлющей концепции безопасности.

«Мы верим, что безопасность одной страны не может обеспечиваться за счет подрыва безопасности других стран», — сказал постпред Китая.

Он призвал других членов ООН уделить внимание беспокойствам России, возникшим в результате стремительного расширения НАТО на восток.

Цзюнь добавил, что для окончательного решения украинского вопроса необходимо отказаться от менталитета «холодной войны» и уважать обоснованные обеспокоенности всех стран в сфере безопасности.

Ранее сообщалось, что Россия наложила вето на проект резолюции Совбеза ООН с призывом немедленно прекратить операцию по демилитаризации Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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