Трюдо назвал санкции против Путина символическими

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что санкции, введенные страной в отношении президента России Владимира Путина, являются символическими, так как маловероятно, что у российского лидера есть какие-либо активы в этом государстве. Об этом сообщает РИА «Новости».

«У него немногое, если вообще что-то есть из личной собственности в Канаде», — сказал канадский премьер.

Канада также ввела ограничительные меры в отношении министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и выступила за отключение России от системы платежей SWIFT из-за эскалации ситуации на Украине.

Аналогичные меры приняли Соединенные Штаты и ЕС. В санкционные списки Вашингтона вошли также члены Совета безопасности России.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.