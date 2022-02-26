Постпред Украины при ООН: Киев готов к переговорам с Москвой на постоянной основе

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что республика готова к переговорам с Россией на постоянной основе. Его цитирует РИА «Новости».

По его словам, украинская сторона остается открытой для переговоров, однако позиция властей Украины на этот счет представляется неверно. На самом деле речь идет о готовности к переговорам «на постоянной основе». Об этом Кислица заявил в ходе заседания Совбеза ООН, обратившись к постоянному представителю России при международной организции Василию Небензе.

25 февраля президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому коллеге Владимиру Путину сесть за стол переговоров. До этого депутаты Верховной рады коллективно призвали украинского президента «незамедлительно» начать переговоры с Россией.

24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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