Небензя заявил, что Запад не заботится о судьбе украинского народа

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Запад превратил Украину в пешку в собственной геополитической игре. Его цитирует ТАСС.

«Вы сделали Украину пешкой в вашей геополитической игре, не заботясь совершенно об интересах украинского народа», — сказал дипломат, выступая на заседании СБ ООН по Украине.

По его мнению, националисты на Украине используют местных мирных жителей как живой щит.

Ранее Россия заблокировала проект резолюции Совбеза ООН по Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.