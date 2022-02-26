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ЕС отказался от соглашения об упрощении визового режима с Россией

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Francois Mori/AP

С 28 февраля Евросоюз прекращает действие соглашения об упрощении визового режима с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».

Упрощенная процедура выдачи виз ЕС теперь не будет действовать для российских дипломатов и парламентариев, членов официальных делегаций, а также бизнесменов.

Ранее постпред России при ЕС Владимир Чижов допустил, что Евросоюз может запретить выдавать туристические визы россиянам. Однако, отметил он, подобный шаг ударит по экономике европейских стран.

Часть стран уже приостановила выдачу виз гражданам России на фоне военной спецоперации. В частности, такое решение приняла Латвия, Чехия и Япония.

Кроме того, государственный секретарь Бельгии по вопросам миграции и предоставления убежища Самми Махди заявлял, что его страна выступает за прекращение выдачи виз Евросоюзом всем россиянам.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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