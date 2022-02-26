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FT: Зеленский попросил премьера Израиля выступить посредником в переговорах с Путиным

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский попросил премьер-министра Израиля Нафтали Беннета выступить посредником в переговорах с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Однако, человек, знакомый с информационно-разъяснительной работой, сказал, что неясно, вмешается ли Беннетт», — пишет издание.

Ранее глава МИД Израиля Яир Лапид заявил, что Иерусалим осуждает «нападение России на Украину». По его словам, это является «нарушением международного правопорядка».

25 февраля Зеленский предложил Путину сесть за стол переговоров. До этого депутаты Верховной рады коллективно призвали украинского президента «незамедлительно» начать переговоры с Россией.

Между тем до этого Зеленский заявил о создании коалиции против Владимира Путина. Он призвал мировых лидеров ввести антироссийские санкции и оказать Украине финансовую поддержку.

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