В МИД России заявили, что Киев отказался от переговоров с Москвой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина отказалась от переговоров с Россией, предложив перенести этот вопрос на 26 февраля, передает РИА «Новости».

Дипломат ранее отметила, что Москва всегда была настроена на диалог и приняла решение о контактах с Киевом, не взирая на все то, что украинский режим содеял.

В пятницу президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину сесть за стол переговоров. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва готова направить в Минск делегацию для переговоров с украинской стороной.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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