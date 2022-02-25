Захарова: ни у Путина, ни у Лаврова нет счетов в Великобритании

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ заявила, что ни у президента России Владимира Путина, ни у главы МИД РФ Сергея Лаврова нет счетов в Великобритании. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Ни у Путина, ни у Лаврова нет счетов ни в Британии, ни где-либо за рубежом. Может, правительство Королевства не заморозило, а отморозило что-то?», — заявила Захарова.

Ранее правительство Великобритании ввело санкции против президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в свете российской операции на Украине. Рестрикции против них предполагают заморозку счетов Путина и Лаврова в Великобритании, если таковые будут обнаружены.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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