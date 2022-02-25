Великобритания ввела санкции против Путина и Лаврова

Правительство Великобритании ввело санкции против президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в свете российской операции на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

В обновленном санкционном списке Соединенного Королевства утверждается, что рестрикции предполагают заморозку счетов Путина и Лаврова в Великобритании, если таковые будут обнаружены.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал страны-члены Североатлантического альянса отключить Россию от SWIFT.

В своем выступлении на встрече с лидерами стран-членов альянса Джонсон призвал «принять немедленные меры против SWIFT, чтобы причинить максимальную боль» российским властям.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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