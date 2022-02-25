Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
«Газета.Ru» и «Лента.ру» подверглись мощной DDoS-атаке 23:05
В Финляндии сообщают о поступающих угрозах в адрес российских лыжников 23:05
Захарова: ни у Путина, ни у Лаврова нет счетов в Великобритании 23:03
Президент Эстонии Карис заявил, что санкции против РФ ударят по ЕС 22:51
США собираются ввести санкции против Путина 22:49
Постпред РФ при ЕС Чижов допустил в будущем появление на Украине нового... 22:43
FIS запретила гимн и флаг России на лыжных соревнованиях 22:41
Лукашенко: Запад отвел военных дальше от границы с Белоруссией 22:39
Израильского посла вызвали в МИД России 22:33
Великобритания ввела санкции против Путина и Лаврова 22:29

Источник заявил о срыве Киевом переговоров о мире и размещении «Градов» у жилых домов

Источник: в Киеве отказались от переговоров с РФ, разместив «Грады» у жилых многоэтажек

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
zelenskiy_official/Instagram

Российский президент Владимир Путин, ранее призвавший украинских военных взять  власть в свои руки, выступил с обращением к ВСУ из-за поведения киевских властей, рассказал в пятницу вечером  «Ленте.ру» источник в Кремле

По его словам, 25 февраля российская сторона незамедлительно положительно отреагировала на предложение Киева провести переговоры. Более того, глава российского государства сформировал  переговорную группу с участием замглавы Минобороны, замминистра иностранных дел и замруководителя АП.

Москва уведомила Киев о месте проведения  переговоров — Минске, а украинская сторона попросила доставить в столицу Белоруссии своих переговорщиков.

«После чего украинские представители замолчали и ушли со связи. И вместо выхода на переговоры украинским военным поступила команда разместить системы залпового огня в непосредственной близости от жилых районов крупных городов, преследуя цель вызвать ответный удар на жилые массивы», — сообщил источник в Кремле.

Он уточнил, что украинская сторона в курсе того, что российская система наведения фиксирует точку, откуда был выпущен «Град», и бьет туда обратно. «Поэтому они эти установки и разместили рядом с домами людей», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

В пятницу на совещании с членами Совбеза Владимир Путин обратился к украинским военным, призвав их брать власть в свои руки, поскольку нельзя допустить, чтобы неонацисты использовали детей, жен и членов семей военных в качестве «живого щита».

Российское оборонное ведомство  подчеркивало ранее, что  военные РФ наносят удары исключительно по военной инфраструктуре.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть