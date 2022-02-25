Источник заявил о срыве Киевом переговоров о мире и размещении «Градов» у жилых домов

Российский президент Владимир Путин, ранее призвавший украинских военных взять власть в свои руки, выступил с обращением к ВСУ из-за поведения киевских властей, рассказал в пятницу вечером «Ленте.ру» источник в Кремле.

По его словам, 25 февраля российская сторона незамедлительно положительно отреагировала на предложение Киева провести переговоры. Более того, глава российского государства сформировал переговорную группу с участием замглавы Минобороны, замминистра иностранных дел и замруководителя АП.

Москва уведомила Киев о месте проведения переговоров — Минске, а украинская сторона попросила доставить в столицу Белоруссии своих переговорщиков.

«После чего украинские представители замолчали и ушли со связи. И вместо выхода на переговоры украинским военным поступила команда разместить системы залпового огня в непосредственной близости от жилых районов крупных городов, преследуя цель вызвать ответный удар на жилые массивы», — сообщил источник в Кремле.

Он уточнил, что украинская сторона в курсе того, что российская система наведения фиксирует точку, откуда был выпущен «Град», и бьет туда обратно. «Поэтому они эти установки и разместили рядом с домами людей», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

В пятницу на совещании с членами Совбеза Владимир Путин обратился к украинским военным, призвав их брать власть в свои руки, поскольку нельзя допустить, чтобы неонацисты использовали детей, жен и членов семей военных в качестве «живого щита».

Российское оборонное ведомство подчеркивало ранее, что военные РФ наносят удары исключительно по военной инфраструктуре.