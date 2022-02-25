СМИ: Зеленский заявил лидерам ЕС, что они могут видеть его живым в последний раз

Владимир Зеленский во время видеозвонка заявил лидерам ЕС, что «это может быть последний раз, когда его видят живым. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times и издание Axios, которое ссылается на источники.

«В ходе видеозвонка прошлой ночью президент Украины Зеленский заявил лидерам ЕС: «Это может быть последний раз, когда вы меня видите живым», — утверждает корреспондент издания Барак Равид со ссылкой на два источника.

В публикации FT утверждают, что во время разговора с лидерами ЕС Зелеснкий заявил, что «не знает, когда снова сможет с ними поговорить».

Ранее Зеленский выложил в своем Telegram-канале видео, на котором заявил, что он и первые лица страны находятся в Киеве.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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