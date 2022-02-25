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СМИ: Зеленский заявил лидерам ЕС, что они могут видеть его живым в последний раз

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Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Владимир Зеленский во время видеозвонка заявил лидерам ЕС, что «это может быть последний раз, когда его видят живым. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times и издание Axios, которое ссылается на источники.

«В ходе видеозвонка прошлой ночью президент Украины Зеленский заявил лидерам ЕС: «Это может быть последний раз, когда вы меня видите живым», — утверждает корреспондент издания Барак Равид со ссылкой на два источника.

В публикации FT утверждают, что во время разговора с лидерами ЕС Зелеснкий заявил, что «не знает, когда снова сможет с ними поговорить».

Ранее Зеленский выложил в своем Telegram-канале видео, на котором заявил, что он и первые лица страны находятся в Киеве.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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