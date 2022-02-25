Боррель: ЕС решил ввести санкции против Путина и Лаврова

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС решил ввести санкции против президента России Владимира Путина и главы российского МИД Сергея Лаврова. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы включили сегодня в (санкционный) список президента Путина и главу МИД РФ Лаврова», — заявил Боррель во время пресс-конференции по итогам экстренного заседания министров иностранных дел 27 стран сообщества в Брюсселе.

Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что Совет Евросоюза одобрил второй пакет персональных и экономических санкций против Российской Федерации.

Ранее Боррель сообщил, что коммуникации между Евросоюзом и РФ в текущий момент отсутствуют.

«Дипломатия существует для коммуникаций. Но в текущий момент коммуникации не существуют… с теми, кто начал агрессию», — сказал он.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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