В МИД Великобритании заявили о введении санкций против Путина и Лаврова в ближайшее время

В МИД Соединенного Королевства заявили, что Великобритания в ближайшее время введет санкции против президента РФ Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Великобритания в скором времени введет санкции против президента Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова в дополнение к санкционному пакету, объявленному Великобританией ранее», — говорится в заявлении по итогам разговора британского премьера Бориса Джонсона с лидерами стран НАТО.

Джонсон подчеркнул, что мир должен быть полностью уверен, что «президент Путин потерпит неудачу в этом акте агрессии». Он добавил, что «нормализации отношений с Россией после ее действий быть не может».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

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