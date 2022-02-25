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Постпред Чижов: Зеленского в какой-то момент ждет трибунал

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что президента Украины Владимира Зеленского в какой-то момент будет ждать трибунал. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Euractiv.

Отвечая на вопрос журналиста новостного портала о том, будет ли Зеленский убит в ходе российской военной операции, Чижов сказал: «Надеюсь, нет».

«Потому что в какой-то момент им займется трибунал», — подчеркнул российский постпред.

Ранее Чижов заявил, что страны, входящие в ЕС и в НАТО осознают неизбежность российского ответа на санкции. Он отметил, что такие действия не останутся без ответа со стороны Российской Федерации.

Какие именно ответные меры предпримет Россия, дипломат уточнять не стал.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Операция на Украине
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