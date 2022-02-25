Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
МИД России, ДНР и ЛНР обменялись верительными грамотами 21:40
Mercedes-Benz приостановил отгрузку новых автомобилей в Россию 21:40
Колосков объяснил, что может заставить УЕФА поменять решение об играх вне России 21:39
Союз журналистов раскритиковал санкции против российских СМИ 21:39
СМИ: Зеленский заявил лидерам ЕС, что они могут видеть его живым в последний раз 21:28
Депутат Майданов заявил, что Россия «не держится» за Евровидение 21:26
Джонсон призвал НАТО отключить Россию от SWIFT 21:26
Боррель: ЕС решил ввести санкции против Путина и Лаврова 21:21
В Минспорта отреагировали на решение МОК о переносе соревнований... 21:16
В МИД Великобритании заявили о введении санкций против Путина и Лаврова... 21:16

Столтенберг: Россия добивается отвода сил НАТО из Восточной Европы

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг считает, что цели России не ограничены Украиной и Москва добивается вывода сил НАТО из Восточной Европы. Об этом сообщает ТАСС.

«Цели Кремля не ограничены Украиной. Россия попросила юридическое соглашение об отказе от расширения НАТО и отводе войск на позиции 1979 года», — заявил Столтенберг.

Ранее генсек Североатлантического альянса заявил, что НАТО призывает Россию немедленно прекратить военные действия на Украине.

Накануне директор Бюро национальной безопасности Польши BBN Павел Солох заявил, что Североатлантический альянс не рассматривает возможность направления войск на Украину.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть