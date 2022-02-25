Столтенберг: Россия добивается отвода сил НАТО из Восточной Европы

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг считает, что цели России не ограничены Украиной и Москва добивается вывода сил НАТО из Восточной Европы. Об этом сообщает ТАСС.

«Цели Кремля не ограничены Украиной. Россия попросила юридическое соглашение об отказе от расширения НАТО и отводе войск на позиции 1979 года», — заявил Столтенберг.

Ранее генсек Североатлантического альянса заявил, что НАТО призывает Россию немедленно прекратить военные действия на Украине.

Накануне директор Бюро национальной безопасности Польши BBN Павел Солох заявил, что Североатлантический альянс не рассматривает возможность направления войск на Украину.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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