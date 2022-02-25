Зеленский заявил, что он и первые лица Украины находятся в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский выложил в своем Telegram-канале видео, на котором заявил, что он и первые лица страны находятся в Киеве.

«Мы тут. Мы в Киеве. Мы защищаем Украину», — написал глава государства в Telegram.

Кроме Зеленского, на кадрах запечатлены премьер-министр Денис Шмыгаль, глава Офиса президента Андрей Ермак, его советник Михаил Подоляк и глава фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия.

В пятницу Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину сесть за стол переговоров. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва готова направить в Минск делегацию для переговоров с украинской стороной.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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