МИД Великобритании вызвал посла Белоруссии в Лондоне

Министерство иностранных дел Великобритании вызвало посла Белоруссии в Лондоне Максима Ермоловича. Об этом сообщает РИА «Новости».

»МИД вызвал белорусского посла Максима Ермоловича, чтобы выразить протест против помощи Беларуссии России в ее военном вторжении в Украину», — говорится в заявлении.

В публикации отмечается, что британское ведомство также заявило, что санкции Великобритании будут применяться к тем белорусским физическим, юридическим лицам и организациям, которые «помогали и поощряли Российскую Федерацию».

Ранее глава МИД Великобритании Лизз Трасс заявила, что Великобритания не успокоится до тех пор, пока не разрушит экономику России, а суверенитет и территориальная целостность Украины не восстановлены».

По ее словам, санкции окажут незамедлительные последствия для «богатой элиты России и внутреннего окружения» президента РФ Владимира Путина.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

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