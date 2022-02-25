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В МИД России отреагировали на возможное вступление в НАТО Швеции и Финляндии

Захарова: вступление в НАТО Швеции и Финляндии потребует ответных шагов России

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РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возможность принятия в НАТО Швеции и Финляндии. Ее слова приводит заявилаhttps://ria.ru/.

«Все страны-участницы ОБСЕ в их национальном качестве, в том числе Финляндия и Швеция, подтвердили принцип, согласно которому безопасность одних государств не должна строиться в ущерб безопасности других стран. Очевидно, что присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, являющейся в первую очередь, как вы прекрасно понимаете, военным блоком, имело бы серьезные военно-политическое последствия, которые бы потребовали ответных шагов нашей страны», — сказала она.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг предложил Швеции и Финляндии поучаствовать в виртуальном экстренном саммите альянса, посвященном украинскому кризису.

До этого премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила на заседании местного парламента, что страна готова подать заявку на вступление в НАТО в случае, если встанет вопрос о национальной безопасности.

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