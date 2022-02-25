Турция отправила в Афганистан «поезд дружбы»

Третий «поезд дружбы» из Турции с 994 тоннами гуманитарной помощи отправился в Афганистан, сообщает агентство «Анадолу».

Поезд состоит из 62 вагонов, в которых находится помощь от 16 гуманитарных организаций. Это продукты питания, медикаменты, предметы личной гигиены и первой необходимости, одежда, одеяла.

Поезду предстоит преодолеть более 4 тыс. км. через территорию Ирана и Туркменистана по так называемой южной железнодорожной линии. 27 января и 11 февраля по этому маршруту уже отправились два поезда с гуманитарной помощью. В первом из них было 750 тонн грузов, во втором — 921 тонна.

Ранее движение «Талибан» (организация запрещена в России), захватившее власть в Афганстане в августе 2021 года, призвало Россию и Украину к миру. Талибы заявили, что внимательно следят за ситуацией на Украине и выражают обеспокоенность из-за возможных жертв среди мирного населения.