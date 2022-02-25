Папа Римский Франциск говорил с российским послом около 40 минут

Предстоятель Римской Католической примерно 40 минут беседовал с послом России в Ватикане Александром Авдеевым о гуманитарной ситуации на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу дипмиссии.

«Папа Франциск выразил большую озабоченность в связи с положением всего населения, как в Донбассе (он не знал об этом), так и в других районах, и призвал беречь детей, беречь больных и страдающих, беречь людей», — рассказал дипломат.

Забота о ближних — главная цель христианина, подчеркнул глава Святого Престола.

Ранее Пара Римский в письме к председателю Всемирного союза староверов Леониду Севастьянову назвал сумасшествием обсуждаемую в прессе возможную войну Запада с Россией из-за Донбасса.

До этого Франциск предложил провести День молитвы за мир в связи с ситуацией вокруг Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин принял решение о проведении военной спецоперации на Украине после просьбы глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника о помощи. Украинские власти в ответ разорвали дипломатические отношения с Москвой, ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию.