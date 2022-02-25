FT: ЕС планирует заморозить «активы» Путина и Лаврова

Евросоюз планирует заморозить «активы» президента России Владимира Путина и руководителя Министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание Financial Times.

«Евросоюз планирует заморозить активы Владимира Путина и его министра иностранных дел Сергея Лаврова в рамках пакета санкций, который продвигаются в пятницу», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что в планы не входит вводить против них запреты на поездки, которые часто предусматривают персональные санкции

«Этот вопрос обсуждался лидерами поздно вечером в четверг, и многие из них поддержали эту идею», — отмечает издание.

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