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FT: ЕС планирует заморозить «активы» Путина и Лаврова

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Virginia Mayo/AP

Евросоюз планирует заморозить «активы» президента России Владимира Путина и руководителя Министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание Financial Times.

«Евросоюз планирует заморозить активы Владимира Путина и его министра иностранных дел Сергея Лаврова в рамках пакета санкций, который продвигаются в пятницу», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что в планы не входит вводить против них запреты на поездки, которые часто предусматривают персональные санкции

«Этот вопрос обсуждался лидерами поздно вечером в четверг, и многие из них поддержали эту идею», — отмечает издание.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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