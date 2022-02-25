Польша планирует закрыть воздушное пространство страны для авиакомпаний РФ

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поручил подготовить постановление о закрытии воздушного пространства страны для российских авиакомпаний. Об этом сообщает ТАСС.

«Я поручил подготовить постановление Совета министров, которое приведет к закрытию воздушного пространства для российских авиаперевозчиков», — заявил Моравецкий.

Ранее британский госсекретарь по транспорту Грант Шаппис заявил, что Великобритания закрыла воздушное пространство для всех российских самолетов.

Накануне сообщалось, что аналогичные меры предприняла Росавиация. С 11 часов 25 февраля введено ограничение на использование воздушного пространства Российской Федерации для полетов гражданским самолетам, зарегистрированным в Великобритании и связанных с ней странах, в том числе транзитные рейсы.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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