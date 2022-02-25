Путин готов направить в Минск делегацию для переговоров с Зеленским

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова направить в Минск делегацию для переговоров с Украиной. Слова представителя Кремля приводит РИА «Новости».

«Как известно, сегодня президент Украины Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Изначально президент РФ Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь ЛНР и ДНР, в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины. А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса», — рассказал он.

По словам Пескова, Путин готов направить в Минск на переговоры представителей Минобороны, МИД и администрации президента.

Ранее в офисе Владимира Зеленского заявили, что Украина не боится говорить с Россией о нейтральном статусе и гарантиях безопасности. Украинский президент отметил, что не увидел готовности европейских стран «воевать вместе с нами и увидеть Украину в НАТО», призвав оказать Киеву поддержку. Зеленский также обратился к странам «Бухарестской девятки» с просьбой о предоставлении оборонной помощи.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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