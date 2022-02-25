Российского дипломата избили на акции в поддержку Украины в Литве

Сотрудник посольства России пострадал от рук участников акции в поддержку Украины у здания российской дипмиссии в Литве. Об этом сообщает ТАСС.

«Такое происшествие имело место. Подробнее прокомментировать инцидент не можем, так как ведется следствие», — сказали в российском диппредставительстве.

Отмечается, что местная полиция уже задержала подозреваемого. Другой информации не приводится.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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