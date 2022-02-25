Зеленский пообещал премьер-министру Италии в следующий раз выйти на связь вовремя

Президент Украины Владимир Зеленский ответил премьер-министру Италии Марио Драги после того, как не связался с ним. Об этом сообщается в Twitter-профиле украинского главы государства.

По словам Зеленского, в другой раз он «подстроит» военный график, чтобы позвонить своевременно.

«В следующий раз я попробую сдвинуть военный график, чтобы поговорить с Марио Драги в определенное время», — уточняется в твите президента.

Как пояснил Зеленский, сейчас боевые действия с участием Вооруженных сил Украины продолжаются.

До этого премьер Италии заявил, что Зеленский не вышел с ним на связь, как договаривался.

Также советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявлял, что Зеленский все еще находится в Киеве.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.