В Германии заявили, что Зеленский находится в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский, согласно данным немецкого правительства, остается в Киеве. Об этом заявил официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт, передает ТАСС.

«Я думаю, что было бы наивным говорить, что он не находится в опасности. Это мужественный человек, который, по нашим данным, по-прежнему находится в Киеве», — сказал политик.

Отвечая на вопрос журналистов о предоставлении убежища украинскому лидеру, Хебештрайт подчеркнул, что сейчас не время спекулировать на этот счет, «этот вопрос пока не стоит».

Ранее Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину сесть за стол переговоров.

25 февраля советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Зеленский все еще находится в Киеве.

В то же время премьер-министр Италии Марио Драги сообщил, что Зеленский не вышел с ним на связь, хотя была договоренность созвониться.