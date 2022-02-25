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Зеленский предложил Путину сесть за стол переговоров

Зеленский обратился к Путину с просьбой о переговорах

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Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину сесть за стол переговоров, передает РИА «Новости».

Он заявил, что по всей территории Украины идут бои.

«Президент Российской Федерации, давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей», — заявил украинский лидер.

Ранее депутаты Верховной рады коллективно призвали Зеленского «незамедлительно» начать переговоры с Россией. Нардеп Вадим Новинский подчеркнул, что переговорный процесс «провален», в связи с чем необходимо как можно скорее начать переговоры с Путиным об условиях прекращения «кровавого противостояния».

25 февраля президент Франции Эммануэль Макрон позвонил Путину с целью передать просьбу Зеленского «как можно скорее прекратить боевые действия» в Донбассе.

Между тем до этого Зеленский заявил о создании коалиции против Владимира Путина. Он призвал мировых лидеров ввести антироссийские санкции и оказать Украине финансовую поддержку.

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