Микронезия разорвала дипломатические отношения с Россией

Правительство Федеративных штатов Микронезии заявило о разрыве дипломатических отношений с Российской Федерацией, а также направило соответствующую ноту в посольство РФ на Филиппинах, сообщает РИА «Новости».

В сообщении говорится, что данный шаг реализован в связи с событиями на Украине.

«Федеративные штаты Микронезии (ФШМ) 25 февраля 2022 года уведомили Российскую Федерацию о том, что дипломатические отношения между двумя странами разорваны», — говорится в сообщении.

В документе отмечается, что восстановление дипотношений будет возможно, когда российская сторона продемонстрирует «действенную приверженность миру, дружбе, сотрудничеству».

Дипломатические отношения России и Микронезии были установлены 9 марта 1999 года.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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