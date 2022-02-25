В офисе Зеленского заявили, что президент не покидал Киев

Президент Украины Владимир Зеленский все еще находится в Киеве. Об этом заявил советник главы офиса президента Михаил Подоляк в ходе брифинга, передает «Интерфакс».

«Зеленский остается в Киеве, он должен показать, что значит стойкость украинского народа», — сказал Подоляк.

Он также прокомментировал экономическую обстановку в стране.

По словам Подоляка, мобильная связь, энергетика, вода, — все работает в штатном режиме. Однако закрыты все морские порты и авиасообщение. Наблюдается дефицит топлива, в магазинах достаточно товаров, аптеки открыты.

«Все критические инфраструктурные объекты взяты под особую охрану», — сказал глава офиса украинского президента.

Ранее сообщалось, что Зеленский обратился к «Бухарестской девятке» с призывом создать антивоенную коалицию, обеспечить его страну оборонной помощью и ввести санкции в отношении России.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.