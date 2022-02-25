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Франция введет собственные санкции в отношении ряда россиян

Президент Макрон заявил, что Франция введет собственные санкции против ряда россиян

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Thibault Camus/AP

Помимо санкционного пакета в рамках ЕС, Франция намерена ввести против России собственные санкции. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон, сообщает Reuters.

По словам Макрона, санкции Франции коснутся ряда россиян и будут объявлены позднее.

Накануне главы государств и председатели правительств стран — членов Евросоюза по итогам экстренного саммита в ночь на пятницу объявили о втором пакете санкций в отношении России в связи с операцией в Донбассе.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации в Донбассе в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции по результатам внеочередного саммита ЕС заявила, что второй пакет санкций Евросоюза нацелен, в том числе на энергетический сектор России.

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Санкции против России
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