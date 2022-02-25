Венесуэла назвала санкции в отношении России незаконными и нарушающими права человека

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что обострение ситуации на Украине стало следствием невыполнения Минских соглашений в результате действий подстрекаемых США стран НАТО. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Telegram-канал главы государства.

«Отступление от этих соглашений стало нарушением международного права и привело к появлению серьезных угроз для Российской Федерации, ее территориальной целостности и суверенитета, а также стало препятствием для хороших отношений между соседними странами», — написал Мадуро.

Каракас призвал найти дипломатическое решение ситуации путем диалога участвующих в конфликте сторон. Он подчеркнул, чтобы это поможет избежать эскалации и сохранить жизни людей, а также привести к миру и стабильности в регионе.

Каракас осудил западные санкции в отношении Российской Федерации, назвав их незаконными и нарушающими права человека.

Ранее в МИД России заявили, что санкции и первичный пакет рестриктивных мер против России носят нелегитимный и необоснованный характер.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина ввела военное положение на всей территории страны.