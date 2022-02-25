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Прага хочет отказаться от побратимства с Москвой и Петербургом

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Столица Чехии Прага планирует отказаться от побратимства со столицей России Москвой и Санкт-Петербургом, сообщает ТАСС со ссылкой на мэра Праги Зденек Гржиба.

«Следует расторгнуть соглашения о побратимстве с Москвой и Санкт-Петербургом, действия которых были приостановлены уже в 2014 году», — заявил Гржиб.

Действие соглашения было приостановлено по инициативе пражских властей.

«Данное партнерство, как нам стало очевидно, не имеет никакого смысла. Но хочу подчеркнуть, что этот шаг не направлен против простых россиян», — заверил Гржиб.

Ранее лидеры G7 договорились о введении «разрушительных» санкций против России.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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