Экс-президент Боливии Эво Моралес: США столкнули Россию и Украину

Бывший президент южноамериканского государства Боливия Эво Моралес заявил, что США своим вмешательством столкнули Россию и Украину.



«Война никогда не является решением. Мы (являемся представителями) культуры мира. Боливия — страна-пацифист и антиимпериалист. Мы осуждаем вмешательство США, чтобы столкнуть две страны — Россию и Украину», — написал Моралес в своем официальном Twitter-аккаунте.

Политик также добавил, что Европа не может превратиться в театр действий США против суверенных стран.

La guerra nunca es la solucin. Somos de la cultura de la paz. #Bolivia es pacifista y antiimperialista. Condenamos el intervencionismo de EE.UU para enfrentar dos pases como Rusia y Ucrania. Europa no puede convertirse en el teatro de operaciones de EEUU contra pases soberanos — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) February 24, 2022

Президент России Владимир Путин обратился к гражданам России и Украины рано утром 24 февраля по поводу ситуации на Украине.

«Нам не оставили возможности защитить Россию, кроме той, что используем сегодня... Мной принято решение о проведении специальной военной операции», — сказал Путин, уточнив, что цель данной операции – защита людей.

«И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», — уточнил президент.

Путин заявил, что действия РФ — самозащита от создаваемых для страны угроз, и Россия не может просто наблюдать за происходящим.