Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Военная операция в Донбасcе #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Военная операция в Донбасcе
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Экс-тренер «Зенита» призвал не винить судейство в вылете команды... 03:10
Прага хочет отказаться от побратимства с Москвой и Петербургом 03:07
Первый поезд с 266 жителями ДНР и ЛНР прибыл в Самарскую область 02:57
В Белом доме не увидели усиления ядерной угрозы со стороны России 02:56
Россия осталась на десятом месте в рейтинге УЕФА 02:51
Япония ввела новые санкции против России 02:49
США заявили, что не стремятся нарушить поставки российских энергоносителей 02:38
США пообещали принять беженцев с Украины 02:32
Боярский — о поражении «Зенита»: нас засудили 02:31
В Нью-Йорке отменили выступление российских музыкантов 02:25

Экс-президент Боливии Эво Моралес: США столкнули Россию и Украину

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Manuel Claure/Reuters

Бывший президент южноамериканского государства Боливия Эво Моралес заявил, что США своим вмешательством столкнули Россию и Украину.

«Война никогда не является решением. Мы (являемся представителями) культуры мира. Боливия — страна-пацифист и антиимпериалист. Мы осуждаем вмешательство США, чтобы столкнуть две страны — Россию и Украину», — написал Моралес в своем официальном Twitter-аккаунте.

Политик также добавил, что Европа не может превратиться в театр действий США против суверенных стран.

Президент России Владимир Путин обратился к гражданам России и Украины рано утром 24 февраля по поводу ситуации на Украине.

«Нам не оставили возможности защитить Россию, кроме той, что используем сегодня... Мной принято решение о проведении специальной военной операции», — сказал Путин, уточнив, что цель данной операции – защита людей.

«И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», — уточнил президент.

Путин заявил, что действия РФ — самозащита от создаваемых для страны угроз, и Россия не может просто наблюдать за происходящим.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть