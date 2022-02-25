Зеленский призвал лидеров ЕС поддержать «миротворческую операцию ООН» на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский призвал европейских лидеров поддержать «миротворческую операцию ООН» на Украине, а также санкции в отношении Москвы с наложением эмбарго на торговлю нефтью и газом. Об этом сообщает ТАСС.

Зеленский заявил, что «следует немедленно принять мощные экономические и финансовые санкции»: «отключить от SWIFT, наложить эмбарго на торговлю нефтью и газом, помочь армии вооружением и боеприпасами, поддержать миротворческую операцию ООН».

Зеленский потребовал гарантии безопасности и европейскую перспективу.

«Мы долго ждали у открытой двери. Мы спросили о членстве в НАТО — ответа не услышал. Сейчас нуждаемся в международно-правовых гарантиях безопасности, четкой европейской перспективе, быстрых и конкретных действиях», — указал украинский лидер.

Президент России Владимир Путин обратился к гражданам России и Украины рано утром 24 февраля по поводу ситуации на Украине.

«Нам не оставили возможности защитить Россию, кроме той, что используем сегодня... Мной принято решение о проведении специальной военной операции», — сказал Путин, уточнив, что цель данной операции – защита людей.

«И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», — уточнил президент.

Путин заявил, что действия РФ — самозащита от создаваемых для страны угроз, и Россия не может просто наблюдать за происходящим.

По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться о нерасширении НАТО на восток и сталкивалась с обманом, попытками давления и шантажа. Сейчас «военная машина НАТО» вплотную приближается к границам России.