Путин провел телефонные переговоры с Макроном

Президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном дал исчерпывающее разъяснение по ситуации на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«В ходе организованного по инициативе французской стороны телефонного разговора президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном состоялся серьезный и откровенный обмен мнениями о ситуации вокруг Украины», — указано в сообщении.

Кроме того, лидеры России и Франции договорились продолжать контакты.

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