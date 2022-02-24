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Байден раскрыл план Путина

Байден заявил, что Путин хочет «воссоздать бывший Советский Союз»

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Tasos Katopodis/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Джо Байден обнародовал новые «разрушительные» санкции в отношении России, призванные наказать страну за ее «полномасштабное вторжение» на Украину, обвинив президента России Владимира Путина в агрессии. Об этом Байден заявил в ходе своего выступления в Белом доме.

Байден заявил, что готов ввести санкции против российского коллеги Владимира Путина лично.

«Путин — агрессор. Путин выбрал эту войну. И теперь он и его страна будут нести ответственность за последствия», — сказал Байден.

Прежде чем выступить, Байден посовещался с лидерами G7 о том, какие санкции они планируют ввести, надеясь согласовать ответ, который продемонстрирует единство западных союзников.

Американский президент также заявил, что Путин якобы хочет восстановить СССР. По словам Байдена, он сделал такой вывод, тщательно изучив «планы Путина» — амбициозные и грандиозные. Байден предупредил, что Путин , вероятно, смотрит «далеко за пределы Украины».

Байден признался, что, вероятно, недооценил российского коллегу, однако, он не уточнил, в чем именно.

Много говоря о российском президенте, Байден также заявил, что у него нет планов на переговоры с ним в ближайшее время.

Один из журналистов спросил Байдена, призывают ли США Китай, который традиционно поддерживал Россию, помочь Западу «изолировать» Путина.

«В данный момент я не готов комментировать это», — сказал Байден.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Военная операция в Донбассе
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