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#Военная операция в Донбасcе #Коронавирус
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Зеленский: над Россией закрывается железный занавес

Reuters: Зеленский заявил, что над Россией закрывается железный занавес

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Президент Украины Владимир Зеленский в своем новом обращении заявил, что текущие события ведут к тому, что над Россией опускается железный занавес.

«То, что мы сегодня услышали, — это не просто ракетные взрывы, бои и грохот самолетов. Это звук нового железного занавеса, который опустился и закрывает Россию от цивилизованного мира <...> Наша национальная задача — сделать так, чтобы этот занавес не упал на нашу землю», — сказал украинский президент.

Также Зеленский предложил вернуться на путь мира, но при этом добавил, что любой гражданин с боевым опытом будет полезен и призвал соотечественников присоединиться к ВСУ.

Депутаты Рады коллективно призвали Зеленского «незамедлительно» начать переговоры с РФ, заявив, что «в этой бойне не будет победителей».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Военная операция в Донбассе
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