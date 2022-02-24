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Часть ЕС выступила против введения санкций в отношении Путина и Лаврова

NYT: Германия «хочет оградить» Путина и Лаврова от санкций

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Германия и еще несколько стран - участниц ЕС выступили против санкций в отношении президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова, сообщает The New York Times.

По информации издания, послы ЕС не пришли к консенсусу по введению санкций против Путина и Лаврова из-за ситуации в Донбассе, несколько стран во главе с ФРГ выступили за то, чтобы готовящийся пакет санкций исключал российского лидера и главу МИДа.

В статье утверждается, что основанием для исключения российских политиков из санкционного списка стало «желание сохранить открытыми каналы для диалога с высшим российским руководством».

Тем не менее противники этой позиции заявили, что блок должен «немедленно причинить максимально возможную боль России, а не сдерживаться в надежде на возобновление дипломатического диалога».

23 февраля ЕС официально ввел антироссийские санкции в связи с признанием ДНР и ЛНР. Они коснулись 351 депутата Госдумы, проголосовавших за признание республик, и 27 российских физических и юридических лиц. Ограничения, в частности, предусматривают запрет на поездки в европейские страны и заморозку расположенных там активов. Также ЕС готовится ввести и второй пакет санкций.

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Военная операция в Донбассе
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