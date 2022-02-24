Глава ЛНР заявил, что в республике «все проходит в штатном режиме»

Обстановка в Луганской народной республике на данный момент спокойная. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Что касается обстановки в республике: все проходит в штатном режиме, без каких-либо сбоев. Функционируют органы государственной власти, работают магазины, аптеки, Государственный банк ЛНР. Причин для паники нет. Но не стоит забывать, что война еще не закончена. Враг очень коварный», — сказал он.

Ранее Пасечник сообщал о «сокрушительных ударах», которые Народная милиция ЛНР наносит по военным объектам Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по защите Донбасса в обращении к россиянам. По его словам, Москва приняла просьбу о помощи от глав ДНР и ЛНР. В ответ Украина разорвала дипотношения с Россией, а также ввела военное положение.

«Газета.Ru» следит за развитием событий на Украине в режиме онлайн.